Lombardia, allevamenti intensivi: maiali così stressati che diventano cannibali

Le Iene si occupano della situazione degli animali in un allevamento intensivo lombardo. L’inchiesta è nata dalla segnalazione di Free John Doe, un gruppo di attivisti che ha documentato la situazione nella struttura dove le stalle sono invase da topi, maiali morenti che si mangiano tra loro e feci nelle mangiatoie.



Per avere la massima chiarezza sulla situazione, Enrico Moriconi, l’unico garante istituzionale per i diritti degli animali in Italia, commenta il filmato: "Quando le condizioni sono pessime gli animali reagiscono con uno stress profondo che significa sofferenza ma anche manifestazioni incontrollabili". Tra queste c’è il cannibalismo: i maiali mangiano le estremità degli altri animali presenti nel recinto, come coda e orecchie e così molti di loro si feriscono e il rischio infezioni è altissimo.



L’inviata Nina Palmieri è andata a chiedere spiegazioni al proprietario che, di fronte alle immagini, ha preferito non rispondere. Sono intervenuti i Nas, chiamati dalla stessa Palmieri. Ma dopo un controllo accurato l'unico problema che hanno contestano all’allevamento è un lieve sovraffollamento. Colpa, secondo Moriconi, di leggi che sono "troppo blande".