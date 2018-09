Livorno, parrocchia virtuale: la confessione si prenota via web

Una parrocchia virtuale in cui poter pregare, riflettere e prenotare online gli appuntamenti per le confessioni. È il nuovo strumento che il vescovo di Livorno, monsignor Simone Giusti , ha voluto mettere a disposizione dei fedeli. Si chiama "Diocesi Livorno" ed è un profilo Facebook gestito da due seminaristi, in cui saranno indicati i nomi dei sacerdoti disponibili a prendere un appuntamento per la confessione o anche solo per ascoltare e offrire un sostegno a chi ne ha bisogno. L'obiettivo principale è avvicinare, attraverso un canale più moderno, le persone che non frequentano abitualmente la Chiesa.

Con il nuovo servizio sarà possibile anche seguire in diretta gli incontri del vescovo e alcune celebrazioni e inviare messaggi diretti a monsignor Giusti (anche se per avere un appuntamento con lui resta necessario il passaggio diretto alla sua segreteria).



"A breve, si potrà chiedere anche assistenza notturna da parte di un sacerdote. Un dialogo, una parola di conforto in un momento di difficoltà. La notte non sarà possibile confessarsi, ma la persona bisognosa avrà comunque l’assistenza diretta di un sacerdote - hanno spiegato a La Nazione Vincenzo Cioppa e Gerardo Lavorgna, i due seminaristi che gestiscono la pagina - Questo profilo Facebook può essere uno strumento di dialogo anche su temi di etica, morale, sui problemi quotidiani della gente. E’ un altro modo per metterci in ascolto delle persone che possono avere bisogno di noi". In pochi giorni, il profilo ha già collezionato centinaia di amici.