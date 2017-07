Ventimiglia, migrante insultato da un agente: video denuncia in Rete

"Non ci devi venire qua, ti devo chiedere scusa? Tu qui non ci devi stare a prescindere". Inizia così il video lanciato da un utente su Twitter che denuncia l'atteggiamento poco professionale di un poliziotto nei confronti di un migrante, spintonato a cacciato via dalla stazione di Ventimiglia. Il motivo della discussione non è noto, ma anche nel caso di un evasore del biglietto, non è certo il comportamento che ci si aspetta da un uomo in divisa.