Frasi razziste e insulti alla Boldrini: poliziotto sospeso, ma Salvini lo elogia

E' stato sospeso dal servizio l'agente della polizia stradale che si sarebbe lasciato andare a insulti razzisti, anche nei confronti della presidente della Camera, Laura Boldrini, ripresi in un video. Il filmato, girato durante il controllo di un extracomunitario in bicicletta sull'autostrada Torino-Bardonecchia, è diventato virale sul web. Per l'agente è stato avviato un procedimento disciplinare. Da Matteo Salvini elogi per il poliziotto.