Terremoto nell'Imperiese, scuole evacuate ma nessun danno

Diverse scuole sono state evacuate tra Sanremo, Bussana e Taggia (Imperia) dopo che è stata avvertita una scossa di terremoto. Gli studenti sono tornati in classe quando è cessato l'allarme. L'Istituto di geofisica e vulcanologia ha rilevato la scossa di terremoto con magnitudo 2.2 e l'epicentro a 10 chilometri di profondità, in Valle Argentina, tra Taggia e Badalucco. Decine le chiamate ai vigili del fuoco ma per il momento non si segnalano danni.