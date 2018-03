Ritrovato uomo disperso in mare a Pegli, con lui altre 4 persone

E' stato ritrovato e tratto in salvo l'uomo disperso in mare a Pegli. Insieme a lui erano finite in acqua altre quattro persone, anche loro a bordo dell'imbarcazione che si è rovesciata al largo. A chiamare i soccorsi era stato un passante che ha visto la scena e ha sentito le urla di un uomo. I cinque sono stati soccorsi dai sommozzatori dei pompieri e dagli uomini della capitaneria di porto e affidati alle cure del personale del 118.