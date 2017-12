Protezione civile: in arrivo nevicate, temporali e forti venti | Allerta rossa in Liguria e Toscana

Ancora maltempo sull'Italia : la perturbazione atlantica, che ha già raggiunto il nord del Paese , porterà nelle prossime ore nuove piogge e nevicate sulle regioni settentrionali. Sulla base dei fenomeni previsti, la protezione civile ha diffuso, per la giornata di lunedì, l'allerta meteo rossa (la più alta) per rischio idrogeologico localizzato nel Levante ligure e sulla Toscana.

La perturbazione di origine atlantica che sta interessando il nostro Paese, porterà dapprima aria fredda polare determinando estese nevicate sulle regioni settentrionali ed a seguire aria calda ed instabile dall`Africa settentrionale, che attiverà un'intensa ventilazione meridionale, con temperature in marcato rialzo e piogge localmente intense al centro-nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo che integra ed estende quella diffusa sabato: sono previste nevicate sul Piemonte, in estensione al Friuli Venezia Giulia, dove la quota neve sarà in rialzo dal primo mattino di lunedì fino a 1000 metri. Piogge e temporali, localmente anche molto intensi e accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento, sono attesi su Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo e Molise. Venti forti e di burrasca, infine, sono previsti su Sardegna, Campania, Abruzzo, Molise, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Il Dipartimento ha anche valutato per la giornata di lunedì una allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini di levante in Liguria e su Valdarno inferiore, Versilia e Reno e su tutti i bacini del Serchio, Bisenzio e Ombrone in Toscana. Allerta arancione, invece, su bacini liguri centrali, sull'Emilia centro-occidentale e in Lombardia sulle aree alpine e prealpine centro-orientali.