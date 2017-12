Maltempo, tromba d'aria si abbatte su Sanremo: 2 feriti e danni

Una tromba d'aria si è abbattuta sul centro e sul porto vecchio di Sanremo, in provincia di Imperia. Due persone sono rimaste lievemente ferite per la caduta di un ramo. La tromba d'aria, formatasi in mare, ha danneggiato diversi locali, sradicando alcuni dehor, scoperchiando la tettoia di un ristorante e provocando la caduta di numerosi alberi e cartelloni stradali. Decine gli interventi dei vigili del fuoco.