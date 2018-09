Ponte Genova, Toti: "Diciamo no a un commissario che viene da fuori"

"Ci aspettiamo che il governo nomini come commissario per la ricostruzione del ponte Morandi una persona capace, che sappia affiancare le istituzioni e che non appaia come qualcuno che viene da fuori". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Sul caso è intervenuto anche l'a.d. di Autostrade, Giovanni Castellucci: "I ponti li sanno fare tutti, noi pensiamo di avere una capacità esecutiva veloce".