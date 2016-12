Migranti, scontro Salvini-Boldrini Ventimiglia, corteo dei centri sociali

Circa 400 persone hanno aderito all'iniziativa in solidarietà dei migranti di Ventimiglia bloccati alla frontiera con la Francia. Il corteo dei centri sociali ha sfilato pacificamente per le strade della città. Sul fronte politico, Matteo Salvini ha attaccato Laura Boldrini secondo la quale non siamo davanti a un'emergenza. "La presidente della Camera è da ricoverare", ha detto il leader leghista. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, fa appello all'Ue.