Maltempo Liguria, apprensione nel bacino del Centa

Notte di apprensione per gli abitanti dei Comuni della Valle d'Arroscia, nell'Imperiese, e per quelli di Albenga, minacciati dalla piena del fiume Centa. Le piogge sono segnalate tuttavia in diminuzione a Ponente e i livelli dei corsi d'acqua sono ora in calo nell'Imperiese, nel Savonese e in Val Bormida, dove giovedì gli allagamenti hanno causato i danni maggiori.