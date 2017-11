Maltempo al Nord: aereo dirottato da Genova a Torino

A causa del maltempo un aereo Alitalia partito da Roma per l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è stato dirottato su Torino. I passeggeri sono stati trasportati a Genova a bordo di un bus. L'episodio ha portato anche a cancellare il volo Alitalia che sarebbe dovuto partire da Genova per Roma alle 12. Ai passeggeri in attesa al Colombo è stata data la possibilità di prendere un volo successivo.