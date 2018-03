Maltempo: A1 tra Milano e Bologna chiusa per diverse ore per la pioggia gelata, molti treni fermi in Liguria

Maltempo, autostrade in tilt per il ghiaccio Ansa 1 di 7 Ansa 2 di 7 Ansa 3 di 7 Ansa 4 di 7 Ansa 5 di 7 Ansa 6 di 7 Ansa 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Riaperte le autostrade compresa la A1 - Autostrade per l'Italia alle 11:40 ha annunciato che sono state completamente riaperte le autostrade A1 Milano-Napoli, A14 Bologna-Taranto e A13 Bologna-Padova, chiuse in precedenza a causa di un eccezionale fenomeno di pioggia gelata in atto dalla tarda serata di giovedì. Nei tratti interessati sono in atto le ultime operazioni di navettaggio (Safety Car) effettuate con le pattuglie della Polizia Stradale e i mezzi operativi di Autostrade per l'Italia.

La transitabilità in sicurezza del piano viabile è stata completamente ripristinata grazie all'incessante lavoro di oltre 500 mezzi operativi, tuttavia si invitano gli utenti in viaggio verso i tratti interessati ad utilizzare la massima prudenza, informandosi costantemente sulle condizioni meteo e di viabilità prima di partire e durante il viaggio.



Liguria, riapre la A10 - Molti problemi di circolazione sulle strade della Liguria, dove un incidente, fortunatamente senza feriti, sull'autostrada A10 all'altezza di Spotorno ha provocato la chiusura dell'intero tratto tra Pietra Ligure e Savona in direzione Genova, riaperto soltanto a mezzogiorno. Inevitabili le ripercussioni sull'Aurelia, dove il traffico è andato in tilt.



In crisi anche la circolazione ferroviaria, con diversi treni in ritardo o cancellati nel tratto tra Finale Ligure e Savona e tra Genova e Savona. Trenitalia ha attivato bus sostitutivi. Le linee ferroviarie sono bloccate per il gelo sui cavi dell'alimentazione con gravi disagi per migliaia di pendolari. Rfi ha comunicato la interruzione della circolazione sulla Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia.



Su Genova è caduta una fitta pioggia gelata che sta mettendo in grave difficoltà la circolazione automobilistica. Strade gelate anche nelle vallate, con ghiaccio sulle colline.



Piemonte - Neve su Torino e su gran parte del Piemonte, dove è stato chiuso a Serravalle (Alessandria) il tratto dell'interconnessione con la A26 Voltri-Sempione. Scuole chiuse in undici comuni della provincia di Alessandria.



Aosta, riaperto ai Tir il traforo verso la Svizzera e la Francia - Dopo lo stop per i problemi di circolazione in Francia causati dalla neve, il Traforo del Monte Bianco è stato riaperto al transito dei mezzi pensanti. Il Piano di emergenza viabilità principale, emesso dalla protezione civile della Valle d'Aosta, rimane tuttavia attivo per il Gran San Bernardo, ancora chiuso ai Tir che vengono fermati nell'area di regolazione di Pollein, alle porte di Aosta.