Genova, esplosione in un appartamento: feriti madre e due bambini

Esplosione e incendio in un appartamento in via Odessa, a Genova. Tre persone, madre e due bambini, sono rimasti feriti. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. La donna, una vedova di 35 anni, non si sarebbe accorta di nulla: è stata ricoverata in codice rosso ma non è in pericolo di vita. I due figli, 10 e 13 anni, sono stati trasferiti al Gaslini.