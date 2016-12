17 novembre 2014 Frana sotto il pilone dell'A26, Autostrade ha controllato: "Non c'è pericolo" Dopo le foto diffuse dagli utenti sui social, la replica dell'azienda che gestisce il tratto stradale ligure: i danni sono superficiali Tweet google 0 Invia ad un amico

18:56 - Non rischia il crollo il pilone dell'autostrada A26 all'altezza del viadotto del Turchino, valico posto tra il comune di Masone e quello di Mele, tra Liguria e Piemonte. La foto-denuncia era stata pubblicata ieri da una ragazza genovese su Facebook ma i danni sarebbero soltano superficiali. A rassicurare con una nota è Austrade per l'italia.

Nel comunicato si legge: "In relazione alla foto apparsa in internet che riguarda un pilone dell'A26 Genova-Gravellona Toce, in prossimità del comune di Mele, Autostrade per l'Italia precisa che l'esito dei controlli effettuati sabato scorso e questa mattina non ha evidenziato criticità. Il lieve smottamento, infatti, ha interessato solo uno strato superficiale del terreno e non ha compromesso in alcun modo la staticità dell'opera - del tipo a fondazioni profonde, basato su pozzi di grande diametro - che rimane inalterata".