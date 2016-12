Figlio arrestato per giro farmaci anti tumore: si suicida noto medico

Dopo aver scritto su un biglietto "la magistratura miope a volte uccide", si è suicidato gettandosi dal ponte Monumentale, nel centro di Genova. Protagonista un medico pediatra di 65 anni noto in città che ha deciso di togliersi la vita dopo che il figlio, farmacista, è stato arrestato per un giro di farmaci antitumorali dalla procura di Monza.

in extremis è stata evitata una doppia tragedia: anche la moglie del medico infatti aveva deciso di suicidarsi insieme con il marito ma ha esitato all'ultimo momento dopo avere visto l'uomo gettarsi ed e' stata salvata in extremis dalla polizia arrivata sul ponte dopo l'allarme lanciato da alcuni passanti. La donna è ora ricoverata in ospedale in stato di shock.



Marito e moglie era scossi per un'inchiesta della procura di Monza che aveva scoperto un giro di farmaci antitumorali venduti all'estero e che era culminata lo scorso 2 aprile con l'arresto del figlio della coppia, farmacista. Il padre, un noto medico pediatra di Genova di 65 anni, e la moglie, hanno lasciato alcuni biglietti di commiato. In uno di questi, trovato sulla loro auto, c'è scritto: "La magistratura miope a volte uccide".