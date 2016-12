Faceva prostituire la figlia e la nipote: nonna mostro giocava i soldi al Bingo

I quattro cercavano giovani di famiglie umili che vivevano in stato di indigenza. Gli arrestati sono: Marioara Muntean, detta "Mariana", 61 anni, Maria Loredana Muntean, detta "Dana", 40 anni, Nicolae Carol Muntean, detto "Nicu", 35 anni, e Lajos Claudiu Molnar, detto "Loicica", 29 anni. Tutti sono nati a Hateg (Romania).



Ragazza al settimo mese di gravidanza costretta in strada - La banda faceva lavorare anche una ragazza al settimo mese di gravidanza. L'indagine è partita un anno fa dalla denuncia della terza figlia della 61enne, madre della ragazza obbligata a prostituirsi. L'inchiesta è stata condotta, anche con intercettazioni, dalla Squadra mobile. Gli arrestati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al reclutamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione. Per fare guadagnare più soldi alle prostitute, la donna obbligava le ragazze ad assecondare i clienti su ogni richiesta e ad avere rapporti sessuali non protetti. Parte dei guadagni venivano inviati in Romania mentre altri investiti in gioielli.