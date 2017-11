Esuberi Ilva, i lavoratori di Genova occupano lo stabilimento

L'assemblea dei lavoratori dell'Ilva di Genova ha deciso l'occupazione della fabbrica in attesa che il governo convochi i sindacati per trattare la questione esuberi decisi dal gruppo industriale. Previsti cortei per le vie cittadine. La protesta andrà avanti almeno fino a mercoledì in vista dell'esito dell'incontro con le istituzioni e il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. "La Fiom di Genova mette a rischio la trattativa", ha fatto sapere il ministero.

Davanti allo stabilimento Ilva di Cornigliano verrà montata una tenda rossa: "Invitiamo tutti, cittadini e istituzioni a venirci a trovare per difendere Genova e l'accordo di programma" ha detto il segretario della Fiom Bruno Manganaro. La protesta andrà avanti almeno fino a mercoledì in attesa dell'esito dell'incontro tra istituzioni e ministro Calenda al Mise.



Mise: "Trattativa a rischio" - "Desta stupore e sconcerto che la Fiom Cgil promuova, fuori dalle regole, l'interruzione delle attività e proclami il presidio dello stabilimento Ilva di Genova, mentre il confronto fra le parti si è finalmente concretamente avviato", ha affermato il ministero in una nota. "Proprio mentre si apre il confronto, reparto per reparto, del piano industriale proposto dall'investitore, una simile iniziativa rischia di mettere a repentaglio la trattativa per tutta l'Ilva".