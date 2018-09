Crollo ponte, pm: "E' possibile che aumenti il numero degli indagati"

Toti: "Diciamo no a un commissario che viene da fuori" - Intanto il governatore della Liguria, Giovvani Toti, ha auspicato che il governo nomini come commissario per la ricostruzione del ponte Morandi una "persona capace". "Dagli amici della Lega e dal presidente del Consiglio - ha detto - ci aspettiamo che venga indicato come commissario per la ricostruzione del ponte Morandi il nome di una persona che sappia affiancare le istituzioni, che non appaia come qualcuno che viene da fuori perché come la moglie di Cesare oltre che essere onesta, deve anche apparire tale. Altrimenti si darebbe un bruttissimo segnale alle istituzioni locali che sono già state poco considerate".



"No campagna elettorale sul ponte Morandi" - "Non si fa campagna elettorale sul ponte di Genova, non sulla pelle dei genovesi. Vogliamo che il ponte venga ricostruito nel piu' breve tempo possibile e nel modo migliore con il bellissimo progetto donato dall'architetto Piano", ha aggiunto il governatore e commissario per l'emergenza. "Non voglio dover dire 'salvateci dai salvatori' - ha detto riferendosi alla nomina del nuovo commissario - o che qualcuno pensi di avere la bacchetta magica e venire a Genova a imporre soluzioni. L'unica stella polare dev'essere ricostruire il ponte".



Autostrade: "I ponti li sanno fare tutti, noi i più veloci" - "I ponti li sanno fare tutti, noi pensiamo di avere una capacità esecutiva veloce, come dimostrato con la ricostruzione del tratto autostradale dopo l'esplosione della cisterna di gpl a Bologna". Così l'a.d. di Atlantia e Autostrade, Giovanni Castellucci, ha risposto a Porta a Porta al conduttore che chiedeva se Fincantieri e Italferr possono fare meglio di Autostrade nella ricostruzione del ponte di Genova. "Questi - ha precisato Castellucci - non sono ponti di complessità tecnica particolarmente elevata".



"Farò di tutto per far emergere la verità" - "Farò di tutto affinché emerga la cosiddetta verità, affinché sia fatta chiarezza su cosa, perché, sulle cause e le colpe del crollo", ha proseguito Castellucci. "Daremo il massimo supporto perché chi è titolato a definire di chi è la colpa lo possa fare. La responsabilità però ce la sentiamo tutta. Avevamo in gestione il ponte e non siamo stati in grado di scongiurare la tragedia. Che ci colpisce e la responsabilità ce la terremo dentro a lungo. Per parlare di colpa, però, bisogna capire cosa è successo".