Crollo ponte Genova, pm Cozzi: "Ancora nessun indagato" | "Degrado grave anche in lato ovest del ponte"

Genova, parte ovest del ponte Morandi gravemente deteriorata Ansa 1 di 41 Ansa 2 di 41 Ansa 3 di 41 Ansa 4 di 41 Ansa 5 di 41 Ansa 6 di 41 Ansa 7 di 41 Ansa 8 di 41 Ansa 9 di 41 Ansa 10 di 41 Ansa 11 di 41 Ansa 12 di 41 Ansa 13 di 41 Ansa 14 di 41 Ansa 15 di 41 Ansa 16 di 41 Ansa 17 di 41 Ansa 18 di 41 Ansa 19 di 41 Ansa 20 di 41 Ansa 21 di 41 Ansa 22 di 41 Ansa 23 di 41 Ansa 24 di 41 Ansa 25 di 41 Ansa 26 di 41 Ansa 27 di 41 Ansa 28 di 41 Ansa 29 di 41 Ansa 30 di 41 Ansa 31 di 41 Ansa 32 di 41 Ansa 33 di 41 Ansa 34 di 41 Ansa 35 di 41 Ansa 36 di 41 Ansa 37 di 41 Ansa 38 di 41 Ansa 39 di 41 Ansa 40 di 41 Ansa 41 di 41 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci "E' stato accertato uno stato severo di degrado anche del moncone del lato ovest di ponte Morandi. Il grado di gravità del lato est è un risultato di una misurazione che era stata fatta dagli organi tecnici. Il grado considerato grave dall'altra parte è il risultato di una constatazione dei consulenti incaricati dalla Procura. I consulenti informeranno ad horas i pm perché siano avvisati organi competenti per la messa in sicurezza o l'abbattimento". Lo ha detto il procuratore di Genova Francesco Cozzi che coordina le indagini. leggi tutto

"Allo stato non c'è stata da parte nostra nessuna richiesta di incidente probatorio". Lo ha detto il procuratore capo di Genova Cozzi, che coordina l'inchiesta sul crollo Morandi. "Se vi saranno - ha chiarito Cozzi - vi saranno iscrizioni di persone interessate a partecipare alle indagini in quanto, nell'individuazione delle possibili cause del disastro, potrebbero emergere profili di responsabilità per cause o concause dell'evento, rispetto alle quali ogni accertamento ulteriore possa e debba essere svolto nel contraddittorio delle parti. A prescindere da un'effettiva responsabilità poi delle persone che vi sono coinvolte".



"Prego gli organi di informazione di essere su questo sulla stessa lunghezza d'onda: in una vicenda del genere essendo possibili, in astratto, varie cause, è bene essere molto cauti nell'abbinare una possibile responsabilità con una effettiva responsabilità. E' una cautela che in un caso del genere, per il carico morale, giuridico e fattuale che incombe su ciascuno che se ne occupa o che ne è stato coinvolto, va tenuta ben presente", ha concluso il procuratore.



"Degrado grave anche in lato ovest del ponte" - "E' stato accertato uno stato severo di degrado anche del moncone del lato ovest di ponte Morandi. Il grado considerato grave dall'altra parte è il risultato di una constatazione di oggi dei consulenti incaricati dalla Procura. I consulenti informeranno ad horas i pm perché siano avvisati organi competenti per la messa in sicurezza o l'abbattimento", ha detto ancora Cozzi.



Sequestrati 15 cellulari di dirigenti di Autostrade per l'Italia - La Guardia di finanza nel corso delle operazioni di sequestro condotte nelle sedi Autostrade di Genova, Firenze e Roma su mandato della procura di Genova, ha acquisito anche copia dei dati contenuti nelle sim di 15 cellulari di dirigenti della società. Non sono invece stati sequestrati video, che erano già stati acquisiti in precedenza. Sequestrata anche tutta la corrispondenza tra Autostrade e Ministero delle Infrastrutture relativa a ponte Morandi. La Guardia di finanza è anche oggi, venerdì 23 agosto, nelle sedi di Autostrade di Genova, Roma e Firenze per proseguire nell'acquisizione di materiale utile all'inchiesta. Questo è necessario, in particolare, per completare sul piano tecnico la copia del server di posta elettronica, operazione che richiede almeno tre, quattro giorni di lavoro.