Crollo ponte, Autostrade: pedaggi liberi nel nodo di Genova

"C'è l'ipotesi di liberalizzare i pedaggi nel nodo di Genova da Bolzaneto a Voltri a Genova Ovest da lunedì". Lo ha detto l'a.d. di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, illustrando il piano di aiuti per le famiglie delle vittime e gli sfollati del crollo del ponte Morandi. "Già da lunedì - ha aggiunto - sono possibili interventi per la ricucitura della viabilità delle persone e delle merci".