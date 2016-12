Genova, la Concordia è ormeggiata Renzi: "Un'impresa mai vista prima"

La Costa Concordia, trainata dai rimorchiatori, ha fatto ingresso nel porto di Genova ed è stata ormeggiata in sicurezza in banchina. "Missione compiuta - ha detto il responsabile della Protezione civile Franco Gabrielli - non è più ora della scaramanzia". Il premier Matteo Renzi da Genova: "Grazie a chi ha reso possibile tutto ciò, un'impresa mai vista prima".

20:00 Da domani operazioni propedeutiche alla demolizione Cominciano domani le operazioni propedeutiche allo smantellamento della Concordia. La Capitaneria di porto si occuperà della sistemazione delle panne del relitto in profondità per evitare eventuali sversamenti. Si dovranno poi realizzare i collegamenti con la banchina con passerelle pedonali a quelle più ampie per i materiali. 19:03 Porcellacchia: "Ho detto a Sloane di frenare" "Il viaggio è andato molto bene, stava procedendo tutto così bene che rischiavamo di sbagliare i piani di navigazione, avevamo detto che servivano quattro giorni e rischiavamo di arrivare in tre. Ho chiamato Sloane e gli ho detto di rallentare". Lo ha detto l'ingegner Franco Porcellacchia di Costa. 17:15 Sloane: "Squadra eccezionale" Una "grande sfida" e una "squadra eccezionale". Lo ha detto Nick Sloane durante la conferenza stampa al termine dell'ormeggio del relitto di Concordia. "Tutto è stato svolto alla perfezione", ha aggiunto. 17:12 Sloane: "E' bello essere arrivati qui" "E' bello essere arrivati qui, è bello aver terminato il lavoro". Lo ha detto il sudafricano Nick Sloane il salvage master di Concordia appena arrivato a terra. 17:12 Lettich: "E' un dispiacere vederla così" E' andato "tutto bene" anche se il vento stamattina ha rallentato le operazioni di ingresso della Concordia nel porto di Genova. Lo ha detto Giovanni Lettich, il capo dei piloti di Genova. "L'avevo accompagnata fuori e oggi l'ho riportata dentro ed è un dispiacere vederla in queste condizioni", ha sottolineato Lettich. 16:56 Sloane: "Tutto bene, sono contento" "E' andato tutto bene. Sono molto contento". Sono le prime parole pronunciate da Nick Sloan , salvage master di Costa Concordia, non appena messo piede a terra al termine delle operazioni di ormeggio del relitto. 16:43 Concluso l'ormeggio della Concordia Si è concluso l'ormeggio della Costa Concordia. I tecnici stanno posizionando le panne antinquinamento di profondità attorno al relitto, concludendo così tutte le operazioni necessarie alla permanenza della Costa Concordia lungo la Foranea del porto di Voltri-Prà. 16:15 Gabrielli: "Sforzo pazzesco per l'ambiente" "Vorrei che questo Paese fosse un Paese normale, nel modo di approcciarsi ai temi ambientali. C'è una cosa che mi ha dato un po' di fastidio: noi abbiamo fatto uno sforzo pazzesco nel tentativo di salvaguardare la matrice ambientale. Oggi sembra che il controllo lo abbiano fatto Greenpeace e Legambiente". Lo ha detto il responsabile della Protezione Civile, Franco Gabrielli. 14:52 Renzi ha lasciato il porto Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha lasciato il porto di Prà-Voltri a bordo di una motovedetta della Capitaneria di porto e dovrebbe rientrare a Roma. 14:37 Galletti: "Pensiero alle vittime e al Giglio" Quella di oggi "non è una giornata di festa. Il pensiero va alle vittime e al Giglio": lo scrive sul suo profilo Twitter il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, che posta anche le foto dell'arrivo della nave nel porto di Genova. Con la vicenda Concordia "l'Italia ha dimostrato di essere un grande Paese. Se facciamo gioco di squadra siamo capaci di grandi imprese. Abbiamo dimostrato - conclude Galletti - che ambiente, lavoro e sviluppo possono camminare insieme". 14:29 Cavi a terra, inizia l'ormeggio E' iniziato l'ormeggio del relitto di Costa Concordia giunto alla fine della diga Foranea. Gli ormeggiatori hanno messo a terra i cavi e stanno provvedendo a collegarli alle diciotto bitte rinforzate presenti in banchina. L'operazione, una volta terminata, rappresenterà la fine della fase di trasferimento del relitto. 14:23 Renzi: "Impresa mai vista prima" Nella vicenda della Concordia, ha detto Renzi, "l'errore è stato dell'Italia" e questo "sarà definito in sede penale", ma "quello che è stato fatto ora", con il recupero del relitto "non era mai stato fatto prima. Questa roba siamo riusciti a farla solo noi italiani con ingegneri straordinari". Leggi l'articolo 14:05 Renzi: "Italia estremamente attrattiva per investimenti" "Abbiamo dimostrato di poter essere reattivi e soprattutto attrattivi per gli investimenti internazionali". Lo ha detto il premier Renzi. 14:00 Renzi: "Gratitudine a chi ha fatto l'impresa" "E' il momento della gratitudine per chi ha fatto l'impresa, per team di ingegneri che ha studiato una soluzione inedita. La qualità straordinaria di tante persone ha riportato qua la nave dopo l'errore di qualcuno, non possiamo dire che ha rimediato, ma...". Lo ha detto il premier Matteo Renzi al porto di Prà-Voltri. 13:32 Premier Renzi vicino al relitto Il premier Matteo Renzi è arrivato, a bordo di una imbarcazione della Guardia Costiera, nel bacino di Voltri-Pra dove sono in corso di completamento le manovre di attracco del relitto di Costa Concordia. 1

2 Pagina successiva