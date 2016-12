Le migliori mete 2017? In Italia Roma, Venezia e Pistoia

Roma e Venezia tra le migliori mete da visitare per Lonely Planet. Nella Best in Travel 2017 la Capitale è citata tra i migliori posti dove lavorare, grazie a reti di coworking, con il caso di Cowo 360, il primo luogo di questo genere a nascere nella Capitale (2008) situato vicino alla Stazione Tiburtina. Secondo Lonely Planet "un ambiente vivace moderno e luminoso". Mentre Venezia si piazza al quarto posto come meta tra le più convenienti. "Prezzi abbordabili e Venezia sembrano due concetti incompatibili - scrive la Lonely Planet - ma oggi che i veneziani affittano camere e appartamenti su Airbnb e siti analoghi i turisti possono pernottare in città e risparmiare". Pistoia invece è luogo di interesse culturale.

Citata anche tra i trend di viaggio nelle microdistillerie la distilleria Poli 1898 che "produce ottima grappa nel cuore del Veneto da oltre un secolo".



Canada, Colombia ma anche Pistoia tra le città da visitare - Il Canada, la Colombia e la Finalndia sono tra i Paesi consigliati per il 2017. Per quanto riguarda le regioni il sito inca Choquequirau in Perù, il Taranaki in Nuova Zelanda, le Azzorre in Portogallo, tra le città Bordeaux, Cape Town e Los Angeles. Nella guida Best in Travel di Lonely Planet sono state svelate le 30 mete imperdibili per il 2017. L'Italia conquista il sesto posto con Pistoia, capitale della cultura per il 2017.



Le quattro top ten della guida - Tra i Paesi da visitare in primis c'è il Canada, seguito dalla Colombia, Finlandia, Dominica, Nepal, Bermuda, Mongolia, Oman, Myanmar, Etiopia.



Tra le 10 città invece ci sono Bordeaux, Cape Town, Los Angeles, Mérida, Ohrid, Pistoia, Seul, Lisbona, Mosca, Portland.



Tra le regioni: Choquequirau, Perù. Taranaki, Nuova Zelanda. Azzorre, Portogallo. Galles del Nord, Regno Unito. South Australia. Aysén, Cile. Isole Tuamotu, Polinesia Francese. Costa della Georgia, Stai Uniti. Perak, Malaysia. Skelling Ring, Irlanda.



Le mete più convenienti invece sono: Nepal. Namibia. Porto, Portogallo. Venezia, Italia. Debrecen, Ungheria. Belize. Marocco. Russia. Bellarine Peninsula, Australia. Upper Peninsula, Michigan, Stati Uniti.