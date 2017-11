Le Iene, attrici molestate: è bufera sul regista Fausto Brizzi

E' bufera sul regista Fausto Brizzi, finito nel tritacarne dello scandalo delle presunte molestie sessuali alle attrici. Lui ha subito replicato, negando ogni rapporto non consenziente avuto nella sua vita. Nelle denunce raccolte da Dino Giarrusso per Le Iene, però, un terzo di tutte le attrici ascoltate hanno fatto il nome di Brizzi, anche se, ovviamente, non è il solo coinvolto, ma ce ne sarebbero molti di più. Ad alimentare il sospetto, le similitudini nei racconti delle vittime, tutte attirate, a quanto pare, nello studio del regista romano per i provini. Le donne raccontano di una stanza molto colorata, piena di fumetti e con una vasca jacuzzi al centro e dell'approccio subdolo del carnefice, che insisteva per praticare dei massaggi alle attrici, salvo poi diventare più aggressivo e spinto. Tra le accusatrici c'è anche Clarissa Marchese, Miss Italia 2014. Alcune ragazze sono riuscite a respingerlo, altre non sono state altrettanto forti, ma oggi trovano la forza per denunciare. Le Iene, ovviamente, si mettono a disposizione per registrare anche la replica e la versione di Fausto Brizzi, anche se, per ora, di lui non c'è traccia.