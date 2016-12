Viterbo, insultava un alunno con un lieve deficit: professoressa sospesa

Insultava un suo alunno con un lieve deficit cognitivo e poi incitava il resto della classe a picchiarlo e deriderlo. Per questo motivo una professoressa di italiano di una scuola media di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, è stata sospesa dall'insegnamento. Sono stati gli stessi alunni, turbati dall'atteggiamento dell'insegnante, a rivelare ciò che accadeva in classe agli investigatori.