Via Crucis, Papa: "Vergogna per guerre, naufragi e sangue migranti"

"Vergogna per tutte le immagini di devastazione, di distruzione e di naufragio che sono diventate ordinarie nella nostra vita. Vergogna per il sangue innocente che quotidianamente viene versato di donne, di bambini, di immigrati e di persone perseguitate per il colore della loro pelle, oppure per la loro appartenenza etnica e sociale, e per la loro fede in te". E' il grido di papa Francesco, nella sua invocazione al termine della Via Crucis al Colosseo.