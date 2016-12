Vatileaks2, Nuzzi sarà interrogato

"Sono stato convocato per mercoledì in Vaticano per essere interrogato. Valuterò cosa fare e vi aggiornerò. Sono sereno". Lo scrive su Facebook Gianluigi Nuzzi, il giornalista indagato nell'ambito della nuova inchiesta su Vatileaks. "Diritto di informazione e libertà - aggiunge - sono i miei punti di riferimento nella professione e nella vita. Intanto ancora grazie per la vostra solidarietà! Siete fantastici".