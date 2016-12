Vatileaks, Nuzzi-Fittipaldi dopo proscioglimento: "Giornata storica"

"E' una giornata storica, non solo per noi cronisti ma anche per questo piccolo Stato perché siamo stati assolti". Lo ha detto Gianluigi Nuzzi, dopo la lettura della sentenza del processo Vatileaks. "I giornalisti hanno il dovere di informare soprattutto quando hanno in mano documenti scomodi". "Penso che il Vaticano sia stato coraggioso", ha detto invece l'altro giornalista prosciolto Emiliano Fittipaldi: "Il Vaticano ha fatto un passo avanti".