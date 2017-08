Vaticano, fondi Bambino Gesù: rinviati a giudizio Profiti e Spina

Il Tribunale del Vaticano ha rinviato a giudizio Giuseppe Profiti e Massimo Spina nel procedimento per la distrazione di fondi della Fondazione Bambino Gesù. Profiti, ex presidente della Fondazione, e Spina, ex tesoriere, sono accusati di avere utilizzato "per fini completamente extraistituzionali" 422.005,16 euro, che vennero impiegati per la ristrutturazione dell'appartamento dell'ex Segretario di Stato vaticano, card. Tarcisio Bertone.