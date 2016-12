19 gennaio 2015 Terrorismo, scatta l'allarme a Fiumicino Rilasciato il pakistano con passaporto falso Domenica l'uomo era stato fermato in aeroporto. Gli inquirenti hanno verificato la sua identità: in passato aveva chiesto asilo politico in Italia Tweet google 0 Invia ad un amico

15:01 - Aveva richiesto asilo politico in Italia il pakistano, sorpreso domenica con un passaporto falso mentre era in partenza da Fiumicino, su un volo per Londra. Lo si apprende da fonti di polizia. La richiesta risalirebbe allo scorso anno. Lo straniero è stato rilasciato, ma sarà denunciato all'autorità giudiziaria per possesso e utilizzo di documento falso.

Domenica prima era stato bloccato il volo in partenza per Londra su cui si trovava l'uomo, poi l'aereo, della compagnia Easyjet, era ripartito.