Terremoto, 81 i feriti all'ospedale di Ascoli Piceno: sette gravi

Sono almeno 81 i feriti arrivati al Pronto soccorso dell'ospedale di Ascoli Piceno dopo il terribile sisma nel Centro Italia. Sette sono in codice rosso, 29 giallo e 44 verde, secondo il primo bilancio provvisorio. Nel nosocomio ci sono anche i corpi di venti persone, in fase di riconoscimento. Per far fronte all'emergenza, è stata attività l'unità di crisi operativa di soccorso e assistenza. Sono poi state approntate diverse nuove sale operatorie.