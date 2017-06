Tassisti: governo mantenga gli impegni presi o presto nuovo blocco

Tassisti di nuovo sul piede di guerra: se il governo "non manterrà gli impegni assunti", ci sarà presto una nuova mobilitazione. Lo affermano, in una nota congiunta, tutte le sigle sindacali della categoria. "I ministri competenti non solo non hanno mantenuto gli impegni presi a febbraio - affermano - ma non rispondono nemmeno più alle continue richieste di incontro che abbiamo formulato. Se questo governo pensa che resteremo zitti si sbaglia di grosso".