Spara all'ex fidanzata e si suicida: lei, colpita al petto, è gravissima

E' l'ora di pranzo quando Annachiara D'Onofrio esce dal negozio, un supermercato, del padre per andare a mangiare un boccone insieme. Graziano Bruognolo, il suo ex con cui aveva interrotto la relazione un paio di mesi fa, è in corso Spatuzzi, la strada che taglia in due il paesino. La sta aspettando da tanto, in cerca, forse, dell'ultimo tentativo per riconquistarla. Il pensiero che quella bella ragazza non fosse più la sua fidanzata era diventato un tarlo.



La lite in auto - Secondo le prime ricostruzioni, Graziano avrebbe fermato la sua ex mentre saliva in auto. Qui sarebbe avvenuta l'ennesima discussione che avrebbe portato al folle gesto. Il giovane ha estratto la sua calibro 22 e ha aperto il fuoco: due colpi di pistola contro la sua ex, poi quello contro se stesso.



Fuga disperata - Annachiara ha provato a difendersi, a scappare, ma i proiettili l'hanno raggiunta lasciandola incosciente al suolo. Poi la corsa all'ospedale di Latina, dove è' ricoverata in gravissime condizioni.



"Ci conoscevamo da 25 anni, siamo cresciuti insieme e per me in quel momento non era il Graziano che conoscevo io - racconta uno degli amici di Graziano in un post pubblicato su Facebook -. Era un ragazzo solare dal cuore grande". Il profilo Facebook di Annachiara è aggiornato al 13 dicembre: una foto in macchina accanto a due amici: con le dita fa il segno della vittoria.