Spacciatori in fuga sui tetti di Roma: due albanesi arrestati dai carabinieri

Quando i carabinieri di Frascati hanno fatto irruzione nell'appartamento dei due albanesi, i trafficanti sono saliti in soffitta e da lì sul tetto, da dove hanno tentato la fuga portando con loro le chiavi del deposito nel quale avevano nascosto la droga: braccati, hanno cercato di disfarsi delle chiavi gettandole in una piscina.



I carabinieri sono però riusciti, dopo l'inseguimento sui tetti, a raggiungere i due e a bloccarli, recuperando in seguito anche le chiavi. All'interno del deposito i militari hanno trovato i 240 chili di marijuana, 50 g di cocaina, bilancini di precisione, una pistola Tanfoglio con matricola abrasa e la somma di oltre 20mila euro in contanti. L`ingente quantitativo di marijuana, immesso sul mercato della capitale, avrebbe fruttato più di un milione di euro.