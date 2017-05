Sorelle uccise nel rogo del camper, si cerca un pregiudicato per furto

La pista legata alla morte di Yao - La famiglia ormai da mesi subiva pesanti minacce e proprio per questo da qualche tempo non risiedeva più in un campo nomadi ma nel parcheggio dove è avvenuta la tragedia. Secondo quanto riporta Il Messaggero, la nonna delle sorelline ha raccontato che la famiglia aveva avuto screzi con i parenti dei tre rom arrestati per la morte della studentessa cinese Yao Zhang, la giovane derubata e poi travolta da un treno mentre inseguiva i ladri. Ma altre tensioni sarebbero emerse dal passato degli Halilovic anche in altri campi rom della città.