Smantellata cellula terroristica vicina all'Isis: proselitismo sul web

Una cellula terroristica che faceva proselitismo via web è stata smantellata dalla polizia in un'operazione che ha portato all'arresto di 4 persone. In manette sono finiti tre tunisini e un marocchino che operavano tra Perugia, Milano e la Germania. I quattro diffondevano in Rete centinaia di post contenenti foto, scritti e video, per sostenere l'ideologia delle frange più estreme del radicalismo islamico.