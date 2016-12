Sinodo, approvata la relazione finale Comunione a divorziati, ok per un solo voto

Gay, accogliere ogni persona - "Ogni persona, indipendentemente dalla propria tendenza sessuale", va "rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione". Lo sottolinea il Sinodo chiedendo "una specifica attenzione all'accompagnamento delle famiglie in cui vivono persone con tendenza omosessuale".



Unioni civili, nessuna analogia con la famiglia - Sulle unioni gay, invece, il Sinodo dei vescovi ribadisce che non c'è "fondamento alcuno" per analogie "neppure remote" con il matrimonio e la famiglia. "Il Sinodo ritiene del tutto inaccettabile - si legge nella Relazione - che le Chiese locali subiscano delle pressioni in questa materia e che gli organismi internazionali condizionino gli aiuti finanziari ai Paesi poveri all'introduzione di leggi che istituiscano il 'matrimonio' fra persone dello stesso sesso".



"Coppie di fatto, valorizzare segni di amore" - La Chiesa deve avere nei confronti delle coppie di fatto una attenzione perche' possano essere "valorizzati quei segni di amore che propriamente corrispondono al riflesso dell'amore di Dio in un autentico progetto coniugale". Premettendo che spesso la scelta della convivenza "non è motivata da pregiudizi o resistenze" nei confronti del sacramento del matrimonio, la pastorale - dice il Sinodo - "colga gli elementi positivi presenti in quelle situazioni che non corrispondono ancora o non più" al messaggio evangelico.



Pedofilia, tolleranza zero - La Chiesa ribadisce la "tolleranza zero" nei confronti della pedofilia. Parlando delle violenze all'interno della famiglia, nella Relazione si sottolinea la necessità di "una stretta collaborazione con la giustizia". Sui minori in particolare, "nella Chiesa sia mantenuta la tolleranza zero insieme all'accompagnamento delle famiglie".



Il Papa: "Mai caduti in relativismo" - "Senza mai cadere nel pericolo del relativismo oppure di demonizzare gli altri, abbiamo cercato di abbracciare pienamente e coraggiosamente la bontà e la misericordia di Dio che supera i nostri calcoli umani e che non desidera altro che tutti gli uomini siano salvati". Lo ha detto Papa Francesco al termine del Sinodo.



"Il Sinodo ci ha fatto capire meglio che i veri difensori della dottrina non sono quelli che difendono la lettera ma lo spirito, non le idee ma l'uomo, non le formule, ma la gratuità dell'amore di Dio e del suo perdono", ha aggiunto il Pontefice chiudendo l'assise.



"Concludere il Sinodo non significa aver trovato soluzioni esaurienti a tutte le difficoltà e i dubbi che sfidano e minacciano la famiglia", né "aver concluso tutti i temi inerenti la famiglia, ma aver cercato di illuminarli con la luce del Vangelo, della tradizione e della storia bimillenaria Chiesa", ha detto ancora Francesco. Il Papa ha apprezzato del sinodo la manifestazione della "vivacità della Chiesa che non ha paura di scuotere le coscienze anestetizzate o di sporcarsi le mani discutendo francamente e animatamente sulla famiglia".



Grande applauso per Francesco - Il discorso del Papa è stato accolto "da un grande applauso", ha riferito padre Federico Lombardi, "una standing ovation", gli ha fatto eco padre Thomas Rosica, portavoce di lingua inglese. "Erano tutti contenti, c'è stato un grande applauso, credo che erano anche contenti di essere arrivati in porto e bene", ha concluso padre Lombardi.