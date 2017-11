Sicurezza, Vaticano: "Vigilanza già forte, non aumenteremo le misure in atto"

La vigilanza in Vaticano "è già molto forte" e nono sono state incrementate "le misure di sicurezza" dal momento che "non abbiamo avuto nessuna evidenza". A parlare è la vicedirettrice della sala stampa vaticana Paloma Garcia Ovejero, rispondendo in merito alla situazione a San Pietro dopo gli attentati in Spagna e in Finlandia, a cui hanno fatto seguito le minacce dei terroristi proprio contro l'Italia.