Siccità, a Roma Tevere ai minimi storici: livello a 4,75 metri

Il fiume Tevere è ai suoi minimi storici. L'idrometro di Porto di Ripetta segna infatti 4 metri e 75 centimetri. Un livello del fiume basso, spiegano gli esperti, non soltanto è pericoloso per la navigazione perché porta in superficie materiali come rami, tronchi, ecc., ma soprattutto perché peggiora la qualità dell'acqua diminuendo l'ossigenazione e creando problemi all'intero ecosistema.