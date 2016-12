Salva banche, inchiesta sulla morte dell'anziano per istigazione al suicidio

E' stato aperto un fascicolo sul caso di Luigino D'Angelo, il 68enne che si è tolto la vita dopo aver perso tutti i suoi risparmi nel fallimento della Banca dell'Etruria. Il pubblico ministero Alessandra D'Amore procede contro ignoti per istigazione al suicidio del pensionato. E' stata già acquisita agli atti la lettera in cui l'anziano ha spiegato le ragioni del suo gesto.

Alcune associazioni dei consumatori avevano già depositato esposti a proposito della vicenda di D'Angelo per denunciare l'accaduto e chiedere di accertare le responsabilità al riguardo. Mentre Bruxelles accusa le banche interessate dall'operazione salvataggio.



La moglie: "Andrò avanti se ce la farò" - Duramente provata la signora Lidia, moglie di Luigino D'Angelo, che alle domande dei giornalisti risponde: "Se andrò avanti? Se ce la farò, sì". E aggiunge: "Io non posso dare consigli a nessuno, semmai ne avrei bisogno io".



Un amico: "Una tragedia assurda" - Uno degli amici più stretti di D'Angelo lo ricorda come "una persona solare, con mille passioni. Amava la vita, mai mi sarei aspettato una tragedia simile". E ricorda: "Ci siamo incontrati due-tre giorni prima che morisse mentre eravamo a passeggio. Ci siamo fermati a chiacchierare come sempre. Anche lui era appassionato di sport, bici, tennis, e adorava andare a ballare. Mai pensavo potesse fare una cosa simile. Quando ci siamo visti non mi ha detto nulla delle sue preoccupazioni, né aveva lasciato presagire questa tragedia. Ora spero solo che quanto successo possa servire per tutte quelle persone che hanno perso tanto".



Molto duro un altro amico, secondo il quale "la lettera che ha lasciato è un atto d'accusa nei confronti della Banca dell'Etruria. E' un resoconto di quanto accaduto dall'inizio alla fine. Racconta le motivazioni che lo hanno portato a questo gesto".