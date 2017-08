Roma, titolare di un autolavaggio pestato da un cliente: è in coma

Finisce in coma per un'auto sporca. È successo sabato a Fiumicino, dove Stefano Andreucci, 48 anni, titolare di un autolavaggio, è stato colpito in pieno volto da un pugno sferrato da uno dei suoi clienti. L'uomo, che era intervenuto per difendere un suo dipendente che era stato insultato per non aver fatto un buon lavoro, è ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma in prognosi riservata.