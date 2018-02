Roma, rapina e violenze: tre arresti nel clan dei Casamonica

I carabinieri hanno eseguito un provvedimento cautelare in carcere, emesso dal Gip presso il Tribunale di Roma nei confronti di tre appartenenti al clan Casamonica, tra i 30 e i 41 anni di età, residenti a Roma, in zona Anagnina. Selezionavano annunci di vendita di automobili di ignari cittadini e li contattavano per costringerli, con una serie di minacce ed intimidazioni, ad effettuare il passaggio di proprietà senza ricevere alcun compenso.