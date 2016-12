Roma, non accettava fine storia: accoltella l'ex e il nuovo compagno

Un uomo di 50 anni ha accoltellato la ex e il nuovo compagno, intervenuto per difenderla, sul pianerottolo del palazzo in cui abita la donna nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma. L'attentatore, un pregiudicato che non accettava la fine della storia d'amore, è stato fermato poco dopo dai carabinieri. I due feriti sono stati trasportati in codice rosso al policlinico Tor Vergata, ma non sono in pericolo di vita.