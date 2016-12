Roma, morte in incidente due sorelline: madre guidava ubriaca

Sono spirate a poche ore di distanza l'una dall'altra Valentina e Alessia, le due sorelline di 13 e 9 anni, rimaste coinvolte nello schianto lungo la Via del Mare, nei pressi di Acilia. Non è chiara la dinamica in base alla quale la Punto sulla quale viaggiavano, diretta verso Ostia, sarebbe rimasta coinvolta in una carambola con un'Audi e una Cinquecento. La mamma delle due, una brasiliana di 36 anni, era al volante con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite.