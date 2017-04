Roma, morì per tumore non diagnosticato: 660mila euro ai familiari

Il Tribunale civile di Velletri (Roma) ha riconosciuto in primo grado un risarcimento di 660mila euro ai familiari di un 61enne morto nel 2009 per un tumore al polmone non diagnosticato oltre tre anni prima. Condannata a pagare per danno morale la Asl Roma 6, dove l'uomo effettuò nel 2005 una tac che non venne correttamente interpretata dal radiologo. Nel 2008 ripeté l'esame in un centro diagnostico a Roma e seppe di avere un tumore molto esteso.