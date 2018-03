Roma, evacuata una scuola in zona Tufello per una fuga di gas

Evacuata a scopo precauzionale una scuola dell'infanzia alla periferia di Roma per una probabile fuga di gas. E' accaduto in via Giovanni Conti, in zona Tufello. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. E' scattato il sistema di allarme che rileva la presenza di gas e il plesso scolastico è stato evacuato. Sono in corso verifiche dei vigili del fuoco. Non si registrano danni.