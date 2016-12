Roma brucia, decine di roghi dal parco del Pineto alla Magliana: evacuate abitazioni e un convento

Emergenza incendi a Roma. I vigili del fuoco sono stati impegnati diverse ore alla Magliana per domare un rogo propagatosi da alcune sterpaglie nei pressi della stazione ferroviaria della Muratella. Circa 50 ettari di boschi, canneti e sterpaglie sono inoltre andati a fuoco all'interno del Parco del Pineto , alle pendici della collina di Monte Mario. In via precauzionale una casa di cura per anziani e un istituto con 64 religiose sono stati evacuati .

Evacuate anche alcune famiglie - Alcune famiglie, inoltre, sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni in via Ettore Stampini, nel quartiere Aurelio, a causa delle fiamme divampate nel lato sud del Parco. I loro appartamenti erano pericolosamente vicini alle fiamme.



Gli incendi alla Magliana e al Parco del Pineto, domato solo intorno alle 20, non sono stati i soli. Dalle 8 di martedì i vigili del fuoco della Capitale hanno effettuato 70 differenti interventi mettendo in campo 135 uomini, 27 automezzi e quattro mezzi aerei. Nel territorio laziale si sono contati in tutto 40 roghi.



La situazione a Roma Sud - Altro incendio di sterpaglie a Roma-sud, nei pressi del centro commerciale Parco Leonardo. Le fiamme hanno provocato problemi agli automobilisti che percorrevano la Roma-Fiumicino, rimasta temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di spegnimento.



Gli altri roghi - Fiamme anche a Civitavecchia, a Ladispoli, a Nettuno, a Castel Fusano e, nella Capitale, dalla Salaria alla a Corviale, fino ad Ostia Antica.



Fiamme sul lungotevere Gassman - E ancora un incendio di grosse dimensioni è divampato sulla banchina del Tevere che da Ponte Marconi arriva fino al lungotevere Gassman. Qui le fiamme hanno raggiunto un parcheggio, di fronte all'ex Città del gusto, e danneggiato diverse auto. Alcuni cittadini sono riusciti a spostare appena in tempo le proprie vetture.



Un'estate da dimenticare - Quella del 2016 a Roma è stata un'estate da dimenticare: dal 15 giugno a metà agosto sono stati 500 gli incendi, il doppio rispetto all'anno scorso. Il momento più critico a luglio: un vasto rogo ha interessato la via Pontina all'altezza dell'uscita di Castel Romano e ha impegnato per diversi giorni squadre di volontari e operatori di protezione civile che distribuirono 15mila bottigliette d'acqua ai poveri automobilisti rimasti incolonnati.