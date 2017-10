Roma, aggrediti tifosi del Chelsea: fermati 2 ultrà romanisti

A Roma la polizia ha fermato due ultrà della Roma, appartenenti al gruppo "Fedayn", che avrebbero preso parte all'aggressione da parte di una frangia di tifosi giallorossi contro alcuni tifosi del Chelsea, nella Capitale per la partita di Champions League di stasera, all'interno di un pub in via del Colosseo. All'arrivo delle volanti della polizia il gruppo di facinorosi si è disperso. Al vaglio da parte degli inquirenti la posizione dei due ultrà.