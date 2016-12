Roma, abusi a scuola su un bimbo disabile: arrestato educatore 54enne

Un uomo di 54 anni è stato arrestato dalla polizia per aver commesso abusi su un bambino disabile di 10 anni in una scuola elementare di Roma. L'accusa è di violenza sessuale aggravata. L'uomo, educatore del piccolo, è stato incastrato da alcuni video. Le indagini sono scattate dopo la denuncia da parte di un insegnante dell'istituto, insospettito dall'eccessivo tempo trascorso in bagno dall'educatore in compagnia del bambino.