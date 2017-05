Rogo camper rom, escluso razzismo: pista vendetta tra nomadi

Al momento sembra esclusa la pista razziale per far luce sull'incendio di un camper in cui hanno perso la vita tre sorelline di etnia rom a Roma. L'ipotesi più accreditata dagli investigatori, che hanno anche ascoltato alcuni testimoni, è quella di una vendetta maturata in ambienti nomadi. La famiglia delle vittime, di origine bosniaca, dormiva da tempo nel camper a Centocelle dopo un periodo in due campi della Capitale.